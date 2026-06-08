El proceso de regularización de telefonía móvil entra en su etapa crucial en el país. Las autoridades y los operadores de telecomunicaciones establecen que todos los usuarios que cuentan con una línea en la modalidad de prepago deben realizar la inscripción obligatoria de sus números, vinculándolos directamente a su Clave Única de Registro de Población (CURP) y a una identificación oficial vigente.

Estos son los datos que debes proporcionar para registrar tu línea telefónica. Foto: Creada con IA

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De acuerdo con las especificaciones de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), el objetivo principal de este padrón es fortalecer las medidas de seguridad y validar la identidad de los titulares de las líneas.

Los ciudadanos que no completen este proceso enfrentan sanciones comerciales directas que impactan de forma inmediata en su conectividad cotidiana.

Consecuencias inmediatas en la conectividad de prepago

El incumplimiento de este mandato oficial genera la suspensión inmediata y automática del servicio telefónico. Los reportes operativos indican que, una vez concluido el periodo de gracia, las líneas no registradas pierden la capacidad de emitir o recibir llamadas tradicionales, así como de enviar o recibir mensajes de texto (SMS).

Asimismo, se genera un bloqueo total de los datos móviles, lo que impide la navegación en internet en espacios públicos o áreas sin cobertura de redes inalámbricas privadas.

Respecto al funcionamiento de las aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, los especialistas en conectividad técnica aclaran que herramientas como WhatsApp mantienen un funcionamiento parcial siempre y cuando el dispositivo permanezca conectado a una red Wi-Fi.

Sin embargo, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos advierte que aquellas plataformas que requieren un SMS de verificación o una llamada de autenticación para iniciar sesión o validar transacciones quedan completamente inutilizadas para el usuario.

La regulación aclara que la medida no contempla multas monetarias directas, pero el usuario pierde de forma definitiva el control sobre su número telefónico.

Foto: EL UNIVERSAL

Requisitos y canales oficiales para el trámite digital

La base de datos de la plataforma oficial de la CRT estipula que el plazo obligatorio para finalizar este registro vence el próximo 30 de junio. Los operadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos Telcel, AT&T y Movistar, informan a sus respectivas audiencias que el trámite es totalmente gratuito y no genera cargos adicionales en los saldos o paquetes contratados.

Para facilitar el cumplimiento de la norma, los canales digitales habilitados permiten realizar el proceso de forma remota.

Los usuarios disponen de las aplicaciones móviles oficiales de sus respectivas compañías y de los portales web institucionales de atención al cliente (donde se introduce la información de identidad requerida) para evitar el corte definitivo del servicio y mantener la propiedad de sus líneas.

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