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Este lunes 8 de junio un sismo de 6.1 con epicentro al occidente de Cuba, sacudió a Cancún, diversas regiones de Quintana Roo, y otras ciudades de la península de Yucatán.
De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor se registró a la 1:00:25 de la tarde (horario del sureste de México).
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó a través de redes sociales que hasta el momento no se reportan afectaciones en el estado, sin embargo, se mantienen activos los protocolos de verificación y monitoreo como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, confirmó que las autoridades descartan cualquier riesgo de tsunami en las costas de la entidad federativa.
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Usuarios comparten videos del temblor en Cancún
Este movimiento telúrico provocó sorpresa entre las y los habitantes de Cancún, quienes no dudaron en captar el fenómeno con sus celulares o dispositivos móviles y han acudido a redes sociales para compartir las imágenes que retratan cómo se vivió el momento.
Diversos internautas expresaron que en el Hotel Catalonia, ubicado en Costa Mujeres, el sismo se sintió intensamente y "horrible".
Por medio de sus publicaciones los usuarios comentaron su incredulidad ante el fenómeno en la ciudad turística.
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Hubo quienes decidieron retratar la reacción de las iguanas, a las cuales también tomó por sorpresa el sismo.
En la Zona Hotelera de la ciudad diversos locales evacuaron al personal.
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