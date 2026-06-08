Tendencias | 08-06-26 | 14:26 | Actualizada | 08-06-26 | 14:26 |

Este lunes 8 de junio un de 6.1 con epicentro al occidente de Cuba, sacudió a Cancún, diversas regiones de Quintana Roo, y otras ciudades de la península de Yucatán.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor se registró a la 1:00:25 de la tarde (horario del sureste de México).

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó a través de redes sociales que hasta el momento no se reportan afectaciones en el estado, sin embargo, se mantienen activos los protocolos de verificación y monitoreo como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, confirmó que las autoridades descartan cualquier riesgo de tsunami en las costas de la entidad federativa.

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Este movimiento telúrico provocó sorpresa entre las y los habitantes de Cancún, quienes no dudaron en captar el fenómeno con sus celulares o dispositivos móviles y han acudido a redes sociales para compartir las imágenes que retratan cómo se vivió el momento.

Diversos internautas expresaron que en el Hotel Catalonia, ubicado en Costa Mujeres, el sismo se sintió intensamente y "horrible".

Por medio de sus publicaciones los usuarios comentaron su incredulidad ante el fenómeno en la ciudad turística.

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Hubo quienes decidieron retratar la reacción de las iguanas, a las cuales también tomó por sorpresa el sismo.

En la Zona Hotelera de la ciudad diversos locales evacuaron al personal.

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