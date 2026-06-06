El médico veterinario Carlos Cifuentes, a través del portal Pet Food Institute, presentó recientemente una serie de recomendaciones técnicas sobre la frecuencia con la que deben alimentarse los animales de compañía.

La correcta administración de nutrientes, según el especialista, no debe seguir una fórmula única, sino que debe adaptarse al quién (perro o gato), cuándo (etapa de vida), cómo (frecuencia de raciones) y por qué (necesidades fisiológicas específicas) para garantizar una calidad de vida óptima y evitar complicaciones de salud como la obesidad o problemas digestivos.

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Lejos de ser enemigos, perros y gatos pueden formar una relación basada en el respeto. Fuente: Freepik.

Pautas nutricionales para el desarrollo canino

La alimentación en los perros presenta variaciones significativas dependiendo de su madurez. Según los datos proporcionados por Cifuentes, los requerimientos se dividen principalmente en tres etapas:

Cachorros: Debido a su acelerado metabolismo y la necesidad de sostener el crecimiento óseo y muscular, requieren entre tres y cuatro comidas al día. Esta frecuencia previene además las caídas en los niveles de glucosa en sangre.

Debido a su acelerado metabolismo y la necesidad de sostener el crecimiento óseo y muscular, requieren entre tres y cuatro comidas al día. Esta frecuencia previene además las caídas en los niveles de glucosa en sangre. Adultos: En esta fase, la mayoría de los caninos se estabiliza con dos raciones diarias. Este esquema contribuye a regular los niveles de energía y a mitigar la ansiedad por el alimento.

En esta fase, la mayoría de los caninos se estabiliza con dos raciones diarias. Este esquema contribuye a regular los niveles de energía y a mitigar la ansiedad por el alimento. Perros mayores: Aunque muchos mantienen las dos raciones, en algunos casos se hace necesario fraccionar la comida en porciones más pequeñas distribuidas en el día para facilitar el proceso digestivo.

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La alimentación de tu mascota depende, en gran parte, de su edad. Foto: Canva

Comportamiento alimenticio y metabolismo felino

A diferencia de los perros, los gatos mantienen hábitos de consumo fraccionado. Los felinos son caracterizados como "comedores de bocados", prefiriendo ingerir pequeñas cantidades de manera frecuente.

Para los gatitos jóvenes, el experto sugiere un mínimo de tres comidas diarias. En la etapa adulta, si el animal no presenta tendencia al sobrepeso, se puede optar por dejar el alimento disponible (ad libitum); de lo contrario, se deben establecer de dos a tres raciones controladas.

En gatos senior o con patologías preexistentes, el fraccionamiento es fundamental para asegurar la correcta absorción de los más de 40 nutrientes esenciales que requieren estas especies.

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Los gatos prefieren comer pocas cantidades de manera más frecuente. Foto: Canva

Importancia de la supervisión profesional

El Pet Food Institute enfatiza que la constancia en los horarios y la elección de un producto acorde a la edad son pilares del cuidado responsable.

Se advierte que las dietas basadas exclusivamente en sobras domésticas suelen ser insuficientes para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de las mascotas.

Los especialistas coinciden en que cualquier ajuste en el plan alimenticio debe estar precedido por una consulta veterinaria, ya que factores como el estilo de vida, el nivel de actividad física y el estado de salud individual determinan la cantidad exacta de alimento necesaria para cada ejemplar.

Fuente: Freepik.

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