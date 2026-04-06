¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?; conoce la lista

Más Información
Declaración Anual SAT: ¿necesitas la e.firma para recibir tu devolución de saldo a favor?; consúltalo aquí
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 2026; ¿por qué se celebra este 6 de abril?
Tener plantas en una casa en la que también habitan gatos puede convertirse en todo un reto. No solo por los riesgos de que estos pequeños felinos las derriben, escarben o destruyan, sino por las posibles consecuencias de una intoxicación.
Los gatos son animales curiosos por naturaleza, por lo que pueden jugar, esconderse y/o masticar las plantas que tengas en el interior o exterior de tu hogar. Lo que muchos dueños de michis olvidan (o no saben), es que hay una gran cantidad de plantas y flores que resultan tóxicas para estos animales.
El contacto de tu michito, ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores SÍ puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.
Lee también ¿Tu gato deja la lengua de fuera? Conoce el tierno significado
¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?
De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud:
Flores seguras para los gatos:
- Flor de cera
- Orquídea Phalaenopsis (también conocida como orquídeas polilla o luna)
- Rosa
- Bromelia sonrojada
- Girasol
- Violeta africana
- Gloxinia
- Hibisco
- Aster
- Celosía
- Zinnia
- Astromelia
- Densa estrella ardiente
- Fresia
- Gerbera
- Eustoma
- Boca de dragón
- Estátice
- Siempreviva azul
- Jazmín de Madagascar
- Matthiola
- Velo de novia
- Cosmos
Lee también ¿Qué flores son tóxicas para tu gato?; conoce las consecuencias
Plantas seguras para los gatos:
- Bambú
- Manzanilla
- Helecho nido del ave
- Planta del flamenco
- Peperomia sandía
- Helecho de Boston
- Planta de la amistad
- Palma areca
- Helecho cuerno de alce
- Albahaca
- Cilantro
- Eneldo
- Romero
- Salvia
- Pata de elefante
- Palmera Phoenix
- Siemprevivas
- Calateas
- Palma de dama
- Planta cebra
- Melisa
- Atrapamoscas
- Cactus viejito Pfeiff
- Malamadre
- Dama pintada
- Palmera de salón
- Palma de bambú
- Cactus camarón
- Castaño de Guayana
También te interesará:
Desfile de planetas en abril: ¿cómo ver el espectáculo astronómico?; conoce estas recomendaciones
Ropa blanca como nueva: guía paso a paso para quitar el amarillento sin dañarla
¿Cómo cultivar romero en casa?; guía paso a paso para hacerlo de manera práctica
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]