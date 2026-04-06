¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?; conoce la lista

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Tener plantas en una casa en la que también habitan puede convertirse en todo un reto. No solo por los riesgos de que estos pequeños felinos las derriben, escarben o destruyan, sino por las posibles consecuencias de una intoxicación.

Los gatos son animales curiosos por naturaleza, por lo que pueden jugar, esconderse y/o masticar las plantas que tengas en el interior o exterior de tu hogar. Lo que muchos dueños de michis olvidan (o no saben), es que hay una gran cantidad de plantas y flores que resultan tóxicas para estos animales.

El contacto de tu michito, ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores SÍ puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.

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Conoce qué plantas puedes poner en tu hogar si tienes gatos, ya que no representan una amenaza para su salud. Foto: Canva
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¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud:

Flores seguras para los gatos:

  • Flor de cera
  • Orquídea Phalaenopsis (también conocida como orquídeas polilla o luna)
  • Rosa
  • Bromelia sonrojada
  • Girasol
  • Violeta africana
  • Gloxinia
  • Hibisco
  • Aster
  • Celosía
  • Zinnia
  • Astromelia
  • Densa estrella ardiente
  • Fresia
  • Gerbera
  • Eustoma
  • Boca de dragón
  • Estátice
  • Siempreviva azul
  • Jazmín de Madagascar
  • Matthiola
  • Velo de novia
  • Cosmos

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Flores seguras para tu gato. Foto: Redes sociales
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Plantas seguras para los gatos:

  • Bambú
  • Manzanilla
  • Helecho nido del ave
  • Planta del flamenco
  • Peperomia sandía
  • Helecho de Boston
  • Planta de la amistad
  • Palma areca
  • Helecho cuerno de alce
  • Albahaca
  • Cilantro
  • Eneldo
  • Romero
  • Salvia
  • Pata de elefante
  • Palmera Phoenix
  • Siemprevivas
  • Calateas
  • Palma de dama
  • Planta cebra
  • Melisa
  • Atrapamoscas
  • Cactus viejito Pfeiff
  • Malamadre
  • Dama pintada
  • Palmera de salón
  • Palma de bambú
  • Cactus camarón
  • Castaño de Guayana
Plantas seguras para tu gato. Foto: Redes sociales
Plantas seguras para tu gato. Foto: Redes sociales

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