¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?; conoce la lista

Tener plantas en una casa en la que también habitan gatos puede convertirse en todo un reto. No solo por los riesgos de que estos pequeños felinos las derriben, escarben o destruyan, sino por las posibles consecuencias de una intoxicación.

Los gatos son animales curiosos por naturaleza, por lo que pueden jugar, esconderse y/o masticar las plantas que tengas en el interior o exterior de tu hogar. Lo que muchos dueños de michis olvidan (o no saben), es que hay una gran cantidad de plantas y flores que resultan tóxicas para estos animales.

El contacto de tu michito, ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores SÍ puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.

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Conoce qué plantas puedes poner en tu hogar si tienes gatos, ya que no representan una amenaza para su salud. Foto: Canva

¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud:

Flores seguras para los gatos:

Flor de cera

Orquídea Phalaenopsis (también conocida como orquídeas polilla o luna)

(también conocida como orquídeas polilla o luna) Rosa

Bromelia sonrojada

Girasol

Violeta africana

Gloxinia

Hibisco

Aster

Celosía

Zinnia

Astromelia

Densa estrella ardiente

Fresia

Gerbera

Eustoma

Boca de dragón

Estátice

Siempreviva azul

Jazmín de Madagascar

Matthiola

Velo de novia

Cosmos

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Flores seguras para tu gato. Foto: Redes sociales

Plantas seguras para los gatos:

Bambú

Manzanilla

Helecho nido del ave

Planta del flamenco

Peperomia sandía

Helecho de Boston

Planta de la amistad

Palma areca

Helecho cuerno de alce

Albahaca

Cilantro

Eneldo

Romero

Salvia

Pata de elefante

Palmera Phoenix

Siemprevivas

Calateas

Palma de dama

Planta cebra

Melisa

Atrapamoscas

Cactus viejito Pfeiff

Malamadre

Dama pintada

Palmera de salón

Palma de bambú

Cactus camarón

Castaño de Guayana

Plantas seguras para tu gato. Foto: Redes sociales

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