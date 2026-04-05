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El 2026 no deja de sorprendernos con magníficos espectáculos astronómicos y el mes de abril prepara otro gran evento, digno de robarse miradas.

Luego de que el mes se inaugurara con la hipnotizante Luna Rosa —que fue la primera Luna llena desde el equinoccio de primavera—, abril prepara otro gran fenómeno astronómico: una (también conocido como desfile de planetas).

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, este espectáculo cósmico ocurrirá el próximo sábado 18 de abril. Desde el hemisferio norte de la Tierra se podrá en las mañanas el desfile y exhibirá a cuatro de los planetas que forman nuestro sistema solar.

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Esta alineación planetaria promete ser un espectáculo inigualable en el año, por lo que no te la puedes perder. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
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¿Cómo ver la alineación de planetas del 18 de abril de 2026?

Esta alineación planetaria podrá verse aproximadamente 30 minutos antes del amanecer en el hemisferio norte de la Tierra, y alrededor de 60 a 90 minutos antes del amanecer en el hemisferio sur.

Los astros que formarán el desfile planetario serán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno; sin embargo, únicamente los primeros tres podrán apreciarse a simple vista. Para poder observar a Neptuno se recomiendo utilizar un telescopio, pues la visibilidad del planeta suele ser muy baja en el brillo del amanecer.

Es importante tomar en cuenta que el 18 de abril no es la única fecha en la que se puede observar esta alineación planetaria. Este día se ha establecido como un momento estratégico de la ventana de observación, no obstante, en días previos y posteriores al 18 será posible también apreciar el fenómeno.

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Este fenómeno se verá con mayor intensidad en el hemisferio sur, sin embargo, desde el hemisferio norte también podrá apreciarse. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
Este fenómeno se verá con mayor intensidad en el hemisferio sur, sin embargo, desde el hemisferio norte también podrá apreciarse. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Para observar este desfile de planetas desde México será necesario contar con un horizonte oriental muy despejado, sin embargo, sí será posible apreciar los astros.

En zonas al norte del país, como la península de Baja California (es decir Baja California y Baja California Sur) y partes de los estados fronterizos del norte, como Sonora y Chihuahua será muy difícil la observación del fenómeno, con bajas probabilidades de distinguir los planetas en el paisaje celeste.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

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