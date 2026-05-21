"Entre padre e hijo" pone en el centro de la historia a Bárbara, una abogada exitosa cuya vida está regida por las reglas y la precisión. Hasta que esa perfección se ve opacada al visitar la finca familiar de Álvaro, su prometido.

Apenas llega a la hacienda se da la atracción entre ella e Iker, el hijo rebelde de su novio. La tensión entre ambos inicia y crece hora a hora, surgiendo así la disyuntiva entre la estabilidad que le ofrece su prometido y la pasión juvenil que su hijastro está dispuesto a darle.

A la atracción entre Bárbara e Iker se suma la curiosidad de ella por saber qué es lo que pasó con Fernanda Solar, la madre del chico que la atrae y que se sabe, desapareció en las tierras de esa misma finca.

Al mismo tiempo que se deja envolver por el deseo, Bárbara empieza a indagar en torno a los secretos que rodean la vida de Álvaro, quien, tal como lo hace ahora su hijo con su novia, en el pasado enfrentó otra traición igual.

La hacienda es uno de los grandes personajes de la historia, pues guarda oscuros secretos de varios integrantes de la familia, entre ellos Margarita, la matriarca y Gabriela, una misteriosa empleada que sabe más de lo que todos piensan.

Este thriller psicológico en formato de microserie está compuesto por 20 episodios de una duración en promedio de 10 minutos. Actúan Pamela Almanza como Bárbara, Erick Elías es Álvaro, Graco Sendel es Iker y Carmen Delgado interpreta a Margarita.

Dónde ver: Netflix