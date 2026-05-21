El Consejo Mundial de Lucha Libre ya puso en marcha la cuenta regresiva para una de sus carteleras más emblemáticos del año.

La empresa confirmó que su función del 93 Aniversario del CMLL tendrá lugar el viernes 18 de septiembre en la Arena México, recinto que año tras año recibe a esta fecha que suele enfrentar a las rivalidades más enconadas del pancracio.

La llamada Catedral de la Lucha Libre abrirá nuevamente sus puertas para albergar una cartelera especial con las principales estrellas del CMLL, en una función que suele reunir luchas de apuestas y campeonatos que marcan el rumbo de la empresa.

Aunque aún no se sabe qué enfrentamientos se vivirán en el inmueble de la colonia se Los Doctores, la expectativa entre la afición ya comenzó a tomar fuerza.

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El CMLL reveló otras sorpresas

Además de confirmar la fecha del aniversario, el Consejo Mundial de Lucha Libre presentó otros proyectos que formarán parte de su agenda en los próximos meses.

Entre ellos destaca “Mitos en Ring”, un concepto que combinará lucha libre, arte, historia y elementos de la cultura prehispánica.

Este evento tendrá actividades en la Arena México a partir del jueves 11 de junio.

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Por otra parte, Bárbaro Cavernario y Kira informaron que del 3 de junio al 29 de julio habrá funciones especiales cada miércoles en la Arena México.

A ello se suma FantasticaManía, espectáculo que se celebrará el 19 de junio y contará con la participación del legendario Tiger Mask, según revelaron Hechicero y Templario.