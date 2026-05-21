La Arena México se alista para ser parte de una nueva propuesta de lucha libre. El Consejo Mundial presentó el proyecto Mitos en el Ring, el cual fusiona el pancracio, con artes escénicas como la danza y el teatro.

Este proyecto está pensado para los aficionados de la lucha libre nacional y del extranjero, además de ser una opción distinta de entretenimiento que se realizará a la par de la Copa del Mundo 2026.

"Todos estos mitos nos inspiramos de ellos y los ajustamos para que fusionaron con la lucha libre, es un show que mezcla danza, audiovisuales, una parte narrativa donde la gente va a poder entender cuál es el conflicto de estas deidades y por qué quieren pelear y ahí entra la lucha libre", explicó David Ferrería, director creativo de Mitos en el Ring.

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"Sabemos cómo contar historias y la lucha ya cuenta historias, lo que tratamos de hacer es trasladar esto y lo que van a ver no es como otros proyectos que ya hay afuera, no vamos a ver la típica lucha y una obra de teatro, es una mezcla", agregó Christian Gerson Andrade, director de escena.

Será a partir del próximo 11 de junio cuando se realice de manera oficial la primera cartelera de este proyecto, el cual contará en su primera temporada c9n ocho únicas funciones.

De ahí en adelante, los programas se realizarán los dias jueves, a excepción del 18 de junio, que la Selección Mexicana jugará en el Mundial ante Corea del Sur, y la cartelera de ese dia se pasará al sábado 20 de junio.

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Durante la función de exhibición para medios de comunicación y algunos aficionados, Mitos en el Ring presentó algunas batallas entre deidades prehispánicas, como sucedió entre Tecuciztecatl ante Nanahuatzin que lucharon por el Quinto Sol.

Durante la presentación, algunos talentos del Consejo Mundial de Luha Libre, como los Hermanos Calavera Jr. (I y II), la India Sioux, Atlantis Jr., Hechicero y Bárbaro Cavernario, entre otros, estuvieron en el ring de la Mexico Catedral donde aplaudieron esta nueva propuesta.

"Es un protecto nuevo donde se vienen muchas sorpresas, donde de voy a ser un fan más, son personajes nuevos donde vamos a poder disfrutarlos", dijo el heredero de la Atlantida.

"Es una propuesta atrevida, pero muy interesante que trasnporta las historias y nuestra cultura para poder representar la a través de la lucha libre, toda la gente va a salir fascinada de los eventos", dijo uno de los Hermanos Calavera.