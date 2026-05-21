Nyck de Vries y Mahindra sumaron una increíble hazaña en la historia de la escudería india, luego de la gran victoria del neerlandés en el Gran Premio de Mónaco de este sábado.

En 2024, Nyck regresó a la Fórmula E con el equipo indio tras un breve paso por la Fórmula Uno. El neerlandés ya sabe lo que es ser monarca del serial eléctrico, pero desde su regreso no había conseguido una victoria.

“Siempre creí en la capacidad y competitividad del equipo y en mí. Nunca tuve dudas del equipo ni de mí. Hemos construido este momento y la victoria es el resultado natural de todo el trabajo que hicimos antes”, comentó el expiloto de Mercedes.

Dentro de la lucha interna, ambos pilotos enfrentan panoramas totalmente distintos. De Vries marcha décimo con 43 puntos en el campeonato de pilotos, mientras que Edoardo Mortara es tercero con 103, una diferencia de 60 unidades. Sin embargo, el neerlandés ya tiene una victoria, a diferencia del suizo, que no suma ninguna.

Bajo este contexto, el ex de AlphaTauri aseguró no sentir ningún tipo de presión, pues considera que en el equipo manejan las cosas de forma distinta a como sucede en la F1.

“No, yo no lo veo así. Sabemos que los intereses de la escudería están por encima de los personales. Sí es una realidad que eso sucede (la batalla entre coequiperos), pero en este campeonato no lo veo tan marcado como en la Fórmula 1. No siento ningún tipo de presión respecto a la competencia interna”, subrayó.

La victoria en el circuito del Principado es, sin duda, un gran momento para el equipo, pero aun así siguen lejos de las grandes metas que buscan alcanzar como escudería.

“Tenemos ambiciones más grandes que solamente ganar una carrera. Cuando se establecen metas, también se dividen en objetivos, y ganar la carrera fue como desbloquear otro nivel”, comentó Nyck.

Con siete carreras por delante, De Vries y Mahindra tienen el gran objetivo de sumar puntos de forma constante y así mantenerse en la pelea por la punta del Campeonato de Equipos.