Tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra), que derivaron en la salida de Blajaith Aguilar como entrenadora del equipo nacional de gimnasia rítmica, cuatro jóvenes atletas decidieron alzar la voz.

Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer señalaron presuntas irregularidades y episodios de maltrato psicológico dentro del conjunto Tricolor, y ahora enfrentan un proceso legal que marca un precedente en el deporte mexicano.

Sin entrar en detalles específicos, las gimnastas —quienes en las próximas semanas buscarán su clasificación a los Juegos Centroamericanos— subrayaron que su testimonio busca más que justicia personal: pretende abrir camino para que otros atletas no callen frente a los malos tratos y se atrevan a denunciar.

"Nuestra finalidad es que esto no se repita y no pase a nuevas generaciones por miedo a alzar la voz. Lo hicimos por la que quizá no fueron escuchadas antes, nos gustaría que fuéramos las que sean ejemplo para que otros atletas se animen y no tengan miedo ya que pueden ser escuchados. Esperamos que todos estén dispuestos a apoyar a los demás", mencionó Julia Gutiérrez.

FOTO: ESPECIAL - La selección mexicana de Gimnasia Rítmica alzó la voz.

Las atletas, quienes tras superar el selectivo aseguraron su lugar en el primer equipo, revelaron que bajo la dirección de su antigua entrenadora nunca encontraron un ambiente sano ni se sintieron respaldadas.

"Nosotras hemos hablado de que las cosas nunca estuvieron bien; desde el inicio hubo manipulación, pero al ser el conjunto lo normalizábamos", añadió Gutiérrez.

Con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, las integrantes del conjunto hablaron sobre su siguiente reto deportivo y, de paso, dieron a conocer el nombre de la entrenadora que actualmente trabaja con ellas de manera provisional.

"La siguiente competencia es en Brasil, el Panamericano; es clasificatorio a Juegos Centroamericanos y es importante, ya que allí tenemos la última oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. Nosotras cuatro estamos en el equipo junto a otras dos compañeras tras el selectivo. La entrenadora provisional es María Eugenia Figueroa, quien dará seguimiento a los entrenamientos", finalizó Dalia Alcocer.