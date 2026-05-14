La polémica en la gimnasia rítmica mexicana dio un giro inesperado en cuestión de horas. Tras la viralización de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra) por Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer —quienes señalaron presuntas irregularidades y maltrato psicológico dentro del equipo nacional—, la situación derivó en una decisión contundente por parte de las autoridades deportivas.

Luego de la presión mediática y el impacto generado en redes sociales, la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) sostuvo una reunión clave que terminó con la salida de Blajaith Aguilar como entrenadora del conjunto tricolor. La estratega, quien había sido parte fundamental del proceso que llevó al equipo a firmar una histórica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, dejó su cargo.

La salida de Aguilar fue confirmada por María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien en entrevista con El Universal detalló que la decisión se tomó de común acuerdo entre la entrenadora y las autoridades deportivas, poniendo fin a su etapa al frente del equipo nacional.

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"Ayer tuvimos una plática con las atletas y la entrenadora en el Comité Olímpico Mexicano, y con claridad sobre los temas se habló de la situación. La misma entrenadora aceptó que se perdió la confianza. La Federación y Blajaith Aguilar decidieron que, en estos momentos, ella dejara el cargo para que pudiera trabajar en su defensa y las atletas volver a entrenar", mencionó Alcalá.

La exdeportista recalcó que la principal petición hacia el grupo de atletas es fortalecer la comunicación; asimismo, señaló que durante la reunión se dejó en claro que todas podrán participar en los procesos selectivos, ya que se trabaja para brindarles las mejores condiciones.

"Les dijimos a las atletas que era importante que continuaran trabajando, y que nosotros, como institución, les íbamos a garantizar sus derechos fundamentales. Ellas nos dieron sus comentarios y, lo más importante, es que se les aclaró que nadie les va a quitar la oportunidad de estar en los procesos selectivos. En los temas legales no me puedo meter; lo más importante son las atletas, pero todos tenemos derecho a una defensa. Estamos tranquilos, ya que trabajamos por un deporte seguro y que las deportistas no se sientan escuchadas".

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En cuanto al futuro inmediato del combinado y la designación de quien asumirá la responsabilidad de dirigir al equipo de cara a las próximas competencias del ciclo olímpico, Alcalá dejó todo en manos de Gustavo Salazar Ortiz, quien ya analiza distintas opciones con el objetivo de obtener buenos resultados.

"Tenemos una preocupación real por encontrar a una persona profesional que pueda brindarles apoyo técnico, así como a un equipo multidisciplinario que proporcione información en tiempo y forma. Hay que revisar la razón por la que no llegó la información. Se buscará que queden al frente personas con las credenciales necesarias para que el equipo pueda tener un buen futuro", finalizó.