Chino Huerta no se rinde y busca un lugar en el Mundial 2026

La carrera por los últimos puestos para llegar al Mundial 2026 con al Selección Mexicana está al rojo vivo, y uno de los interesados en estar es César Huerta, quien actualmente milita en el Anderlecht de Bélgica.

El Chino superó una lesión que lo dejó fuera siete meses, la cual también lo alejó de la escuadra nacional de Javier Aguirre, donde era habitual. Este jueves, el mexicano disputó la final de la Copa de Bélgica frente al Union Saint-Gilloise, donde entró de cambio al minuto 82.

Lamentablemente para él, su equipo cayó 3-1 que dejó al club del mexicano sin la posibilidad de sumar un título local. Huerta ha sumado minutos en estos días para poder recuperar ritmo tras siete meses sin jugar.

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"Físicamente cada fin de semana me voy sintiendo mejor. Hoy queda demostrado que estoy bien. Lamentablemente el resultado no acompañó, pero así es el fútbol", comentó para Claro Sports el ex de Pumas.

Respecto a su posibilidad de llegar al Mundial, el futbolista de 25 años aseguró que esa decisión queda en manos de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, quien dará su lista de 26 futbolistas a finales de este mes.

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"No lo sé. Eso ya no está en mis manos. Lo que está en mis manos es seguir mostrando, seguir teniendo minutos y al final no está en mis manos esa decisión", señaló.

La última convocatoria de Huerta con México fue en octubre de 2025, cuando jugaron ante Ecuador en Guadalajara.