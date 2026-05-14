Liga MX: Pachuca vs Pumas – EN VIVO – Ida – Semifinales – Clausura 2026

Los Pumas de Efraín Juárez disputan el primer capítulo de las semifinales contra el Pachuca en el estadio Hidalgo.

El conjunto auriazul visita a los Tuzos con el objetivo de encaminar la eliminatoria para estar más cerca de la final del Clausura 2026.

Luego de la dramática serie de los cuartos de final contra el América, la escuadra universitaria necesita darle rápidamente la vuelta a la página para centrarse en el duelo con los hidalguenses.

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Esta noche, buscará obtener una nueva victoria en condición de visitante, como la que logró hace menos de un mes, en el mismo Huracán.

En la última jornada de la fase regular, en la casa del Pachuca, los Pumas consiguieron el triunfo que les permitió escalar hasta la cima de la clasificación.

Ahora, tratará de repetir la dosis, sobre todo para dar un paso bastante importante rumbo a la disputa por el trofeo del fútbol mexicano.

A pesar del sufrimiento que pasaron ante las Águilas, Efraín Juárez y sus dirigidos llegan a este compromiso con la motivación de haber eliminado a su acérrimo rival.

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Además, están a cuatro partidos de poder romper con la larga sequía que tiene el Club Universidad Nacional de 15 años sin levantar un solo título de Liga.

Por su parte, los Tuzos vienen de echar al Toluca, el bicampeón de la Liga MX, por lo que también tienen el ánimo a tope y sueñan con volver a ser campeones, de la mano de Esteban Solari.

El partido, en el estadio Hidalgo, comenzará en punto de las 19:00 horas y se espera que sea alto calibre porque miden fuerzas dos de los mejores equipos del torneo.

Cabe resaltar que la ida de las semifinales del Clausura 2026, entre el Pachuca y los Pumas, será transmitida, de manera exclusiva, por FOX y FOX One.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pachuca vs Pumas