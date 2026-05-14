El Güerito de Tepito supera la báscula y se declara listo para su pelea en la Arena Coliseo

Después de su debut profesional en noviembre, en Arabia Saudita, Juan el Güerito de Tepito (1-0) comenzó su preparación para presentarse en México, ante su gente. La espera llegó a su fin.

Esta noche, como estelar de la cartelera Puro Golpe Mexicano, Juan Pérez sostendrá su segundo pleito profesional en la Coliseo, contra el colombiano Iván Aguirre.

“Vamos a dar espectáculo. Es un gran honor estar en una arena como la Coliseo, donde han peleado grandes campeones y leyendas mexicanos. Muy agradecidos y listos para ganar por nocaut”, declaró el joven boxeador tras superar la báscula (121.5 libras) en una ceremonia que tuvo lugar en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, solo no podría. Como parte de su preparación desde 2025, ha trabajado junto al reconocido entrenador cubano Jorge Rubio, quien radica en Estados Unidos, pero desde hace un mes llegó a Tepito para entrenar al púgil de 17 años.

“A pesar de su edad, tiene una mente muy fuerte, sabe lo que quiere. Tiene todo para ser grande. Acepté [venir] por todo lo que arrastra, el ángel que tiene; juntos podemos conseguir grandes cosas”, aseguró Rubio.