El Güerito de Tepito se declara listo para su debut en México, en la Arena Coliseo

El 22 de noviembre de 2025, Juan Pérez cumplió un sueño, uno que había nacido en él cuatro años atrás: Debutar en el profesionalismo. Lo hizo en la cartelera encabezada por David Benavidez, en Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, el boxeador de Tepito tiene una cuenta pendiente a corto plazo: A los 17 años, quiere presentarse como profesional ante su gente, en México, y lo hará el viernes en la legendaria Arena Coliseo. No hay miedo al reto: “Quiero ganarla [la pelea] por la vía del nocaut”.

En una función donde ahora él protagonizará el pleito estelar, frente al colombiano Iván Aguirre (25 años), el capitalino quiere dar gran espectáculo, demostrar su potencial y poner su récord en 2-0.

“Será una noche mexicana. Le quiero dar a la afición una gran pelea, porque es contra un rival del extranjero. Va a ser México contra otro país y voy a defender el orgullo”, declaró la joya del boxeo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

En Arabia Saudita, El Güerito de Tepito sorprendió con su ingreso al ring, vestido con indumentaria de Bob Esponja. Para el combate del viernes en el Embudo de Perú 77, saldrá a dar “guerra”.

“Voy a salir con mariachis, vestido como un gran guerrillero de la Revolución. Más adelante sabrán más cosas sobre mis invitados”, adelantó.

En Medio Oriente o Ciudad de México, Pérez quiere demostrar que el país es cuna de monarcas. Forjado en el corazón del barrio más famoso, busca pulir su estilo con garra, elegancia y una pegada que —de a poco— mejora.

“Como siempre lo digo, ‘de Tepito para el mundo’. Soy orgulloso de representar al Barrio Bravo. México es la cuna de campeones”, finalizó.