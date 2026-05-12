Los sueños de Juan Pérez 'El Güerito de Tepito', la joven promesa del boxeo mexicano

Su físico y mentalidad han cambiado, pero sus sueños son los mismos y parecen cada vez más cerca de cumplirse.

Cuando aún iniciaba su camino en el boxeo amateur, ya se visualizaba campeón del mundo, pero todavía faltaba mucho por recorrer. La distancia no deja de ser larga, pero comienza a dar importantes pasos en pos de hacer realidad su gran sueño.

Ahora, con su segunda pelea en el mundo profesional en puerta, Juan Pérez, El Güerito de Tepito, tiene en una rápida planeación, más respaldada por el deseo que por los números.

Apunta a un combate más en 2026 y en 2027, si todo se da, quiere buscar un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

“[El objetivo es] seguir entrenando fuerte, seguir haciendo peleas. Primeramente, ganar este viernes 15 de mayo, haciendo una gran pelea. Ganar por la vía del nocaut; ganar rápido, para hacer mi tercera pelea. Primero Dios, a finales de este año o el otro año, ya tener un título”, declara sonriente Pérez, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Con Saúl Canelo Álvarez como su gran ídolo y como parte del equipo encabezado por David Benavidez, El Monstruo Mexicano, el joven boxeador (aún sin la mayoría de edad) se visualiza en los grandes escenarios estadounidenses.

“Me veo peleando un título mundial en Las Vegas, donde han peleado todos los grandes campeones, pero más un lugar grande, como el T-Mobile Arena, el MGM Grand... Una de esas arenas”, comenta, mientras sonríe ilusionado en Arnolds GYM Tepito.

Quiere ser millonario y no teme a la presión que eso podría generar o las críticas que podría recibir, lo cual suele resultar común en los boxeadores mexicanos que tienen gran éxito.

Cuando se trata de sus sueños y metas, el niño boxeador del Barrio Bravo no esconde su ambición, pero —por ahora— lo único que le interesa es salir triunfante de su esperada pelea en la Arena Coliseo, este viernes.

“Estamos listos para ofrecer una gran pelea. Viene mi debut en México y vamos a darlo todo”, lanza el boxeador, con guantes llenos de sueños.