Olimpiada Nacional, sin récords

La Olimpiada Nacional de Natación 2026 concluyó sin registrar récords nacionales absolutos ni marcas propias del evento, un hecho que coincide con la estructura del calendario competitivo en este año.

El programa contempló un selectivo realizado un mes antes de la justa principal. En disciplinas de tiempo y marca, esta separación impacta en la preparación, al dividir el ciclo de afinación física de los atletas y modificar su punto de máximo rendimiento.

La competencia reunió a más de 800 nadadores dentro de un macroevento con participación de miles de deportistas, pero no generó registros de referencia a nivel nacional.

En el esquema organizativo, la Federación Nacional es la encargada de definir calendario, formato y lineamientos técnicos de competencia, mientras que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte administra recursos y programas de apoyo, incluidas becas deportivas.

También se reportó la falta de publicación de marcas.