La vida de Juan Pérez, a los 17 años, no es como la de cualquier adolescente. Entre dietas, ejercicio diario, sesiones de sparring y una rigurosa disciplina, El Güerito de Tepito se prepara rumbo a su segundo combate dentro del ámbito profesional.

El joven forjado en las calles del Barrio Bravo quiere cumplir el sueño de ser campeón mundial; sin embargo, el recorrido no ha sido sencillo y aún es largo.

“Lo más complicado... Las dietas, la preparación para estar fuerte el día del pesaje, para no estar como varios peleadores que se matan para dar el peso. Busco estar bien, fuerte y más ahorita que voy embarneciendo, voy creciendo un poquito más; entonces, cuesta un poco más dar el peso”, expresó.

Correr todas las mañanas, ser arropado por el barrio que lo ha visto crecer, perfeccionar su técnica en los días de sparring... Todo ha valido la pena.

“Se disfruta la preparación, estar aquí con todos mis amigos, los días de sparring, los entrenamientos fuertes”, agregó.