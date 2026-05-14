Entrenadora Blajaith Aguilar se defiende de acusaciones y promete presentar pruebas

En medio de la polémica y tras horas de incertidumbre sobre su futuro al frente del equipo nacional, la entrenadora Blajaith Aguilar rompió el silencio luego de confirmarse su salida de la selección de gimnasia rítmica, en medio de acusaciones de presunta violencia psicológica hacia sus gimnastas.

A través de sus redes sociales, y visiblemente afectada, apareció portando la camiseta nacional para dar su postura, asegurando que su decisión responde a la necesidad de concentrarse en su defensa, al tiempo que reivindicó su trayectoria y los logros construidos a lo largo de su carrera en el deporte mexicano.

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"Fueron años de sacrificios personales y de estrés. Sin embargo, hoy enfrento uno de los momentos más complicados en mi vida profesional y personal. He tomado la decisión de separarme temporalmente de las actividades del equipo nacional. Esto no tiene que ver con los resultados y está muy alejado de las versiones de los medios de comunicación y redes sociales", mencionó.

Aguilar, quien agradeció al equipo por el trabajo realizado durante estos años —en los que logró colocar a México en lo más alto de distintas competencias internacionales—, aseguró estar tranquila, aunque reconoció que, por el momento, le es imposible responder punto por punto a los señalamientos.

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"Una acusación basta para construir la opinión hacia alguien. Creo que toda persona merece ser escuchada, con contexto y un proceso justo antes de ser señalada. Estoy segura de los principios con los que he trabajado toda mi vida. Hoy me encuentro en una situación en la que no puedo compartir públicamente mi versión de los hechos. Existen medidas que debo respetar y que limitan responder públicamente punto por punto a los señalamientos", agregó.

Por último, Blajaith adelantó que presentará pruebas ante las autoridades correspondientes con el objetivo de limpiar su nombre, luego de que su trayectoria haya sido puesta en duda por distintos sectores.

"Tengan la certeza de que mis pruebas y argumentos serán presentados ante las autoridades competentes y que, por ello, estoy tranquila. Confío en que los procesos serán objetivos e imparciales. Detrás de todo hay una mujer que ha dedicado su vida al deporte mexicano; he dejado a mi familia y muchas cosas más para construir un proyecto que hizo historia. Me resulta doloroso que años enteros de trabajo se pongan en duda de manera tan rápida. Tomaré este tiempo para defender mi nombre, mi honor y mi carrera", finalizó.