Los mejores MEMES del partido entre Cruz Azul y Chivas de las semifinales de la Liga MX

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Cruz Azul y Guadalajara dejaron todo abierto en la lucha por el primer boleto a la final del Clausura 2026 de la Liga MX. Luego de los primeros 90 minutos disputados en el Estadio Banorte, el marcador terminó igualado 2-2, obligando a definir la serie en el duelo de vuelta en el Estadio Jalisco.

El empate otorga una ligera ventaja a las Chivas, que avanzan por su mejor posición en la tabla en caso de mantenerse la igualdad en el global.

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El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el buen futbol, con dos de los equipos más sólidos del semestre disputando cada balón con determinación y protagonizando un duelo a la altura de una semifinal.

Carlos Rodríguez y Christian Ebere fueron los encargados de marcar para Cruz Azul, mientras que Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda respondieron por el conjunto rojiblanco en un partido cargado de emociones de principio a fin.

Como era de esperarse, las jugadas y momentos más destacados no tardaron en trasladarse a redes sociales, donde los aficionados reaccionaron con humor y creatividad a través de MEMES.

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