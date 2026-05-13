FMF presenta el libro “Nacho Trelles, el gran estratega y su futbol”

La Federación Mexicana de Futbol presentó este miércoles el libro “Nacho Trelles, el gran estratega y su futbol”, una obra dedicada a enaltecer la vida y legado de Ignacio Trelles Campos, una de las figuras más influyentes en la historia del balompié nacional. El evento se llevó a cabo en el Museo Yancuic de la Ciudad de México y reunió a familiares, personalidades del futbol y reconocidos nombres del periodismo deportivo.

La presentación contó con la presencia del comisionado de la FMF, Mikel Arriola, así como de Maru Trelles, autora del libro e hija del histórico entrenador; Fernando Morales Trelles, su nieto; y el periodista Heriberto Murrieta. También asistieron exfutbolistas como Enrique Borja y Rafael Toribio, quienes formaron parte de un emotivo encuentro para recordar la huella imborrable del llamado “Santón” del futbol mexicano.

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Durante su intervención, Mikel Arriola destacó la importancia de preservar la memoria histórica del deporte, subrayando que el legado de Trelles sigue vigente en la manera en que se entiende el futbol en México. Reconoció además su papel fundamental en la evolución del juego, al introducir conceptos innovadores y una visión integral que abarcaba tanto el desarrollo físico como el intelectual de sus jugadores.

Por su parte, Maru Trelles compartió aspectos más personales del técnico, describiéndolo como un hombre íntegro tanto dentro como fuera de la cancha. Señaló que el libro busca acercar su historia a nuevas generaciones, resaltando los valores que guiaron su vida y que trascendieron más allá de su exitosa carrera en el futbol profesional.

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Ignacio Trelles dejó un legado único, respaldado por números históricos: dirigió más de mil partidos oficiales en 43 años de carrera y conquistó múltiples títulos que lo consolidan como el técnico más ganador del futbol mexicano. Su historia, enriquecida con testimonios de figuras del medio, ahora queda plasmada en una obra que invita a recordar y reconocer a uno de los grandes constructores del futbol nacional.