América tendría su primera baja para el próximo Apertura 2026 de la Liga MX

El torneo Clausura 2026 está en su recta final con las Semifinales, pero algunos equipos ya piensan en el siguiente Apertura 2026 de la Liga MX.

Uno de esas escuadras es el América, quien ya tendría su primera baja confirmada. Se trata del lateral uruguayo Thiago Espinosa, quien llegó para este certamen a las Águilas.

El joven futbolista de 21 años llegó al Nido como préstamo con opción a compra, lo cual haría válido el conjunto de Coapa; sin embargo, lo cedería a los Potros de Hierro del Atlante.

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De acuerdo con información del periodista César Merlo, América comprará al jugador charrúa, pero lo prestará un año al equipo de Miguel 'Piojo' Herrera, quien dirigirá al equipo de sus amores.

Espinosa disputó apenas cuatro partidos con los azulcrema, uno como titular y sumó 85 minutos. Una cifra muy pobre para el cuadro capitalino, aunque también lo ven como un prospecto a futuro.

América quedó eliminado en Cuartos de Final por los Pumas y ya comienza la planeación del equipo para el siguiente certamen, mismo que André Jardine continuará.

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