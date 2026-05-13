Erik Lira "revela" por qué Charly Rodríguez no va al Mundial: Se quedó en Cruz Azul a levantar la décima

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Erik Lira está concentrado con la , con la mira en la próxima Copa del Mundo, pero eso no le impide seguir de cerca lo que hagan sus compañeros en Cruz Azul.

Esta noche, la Máquina recibe a las Chivas en el Estadio Banorte en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 y el mediocampista mexicano ve a sus compañeros llegando lejos en esta Liguilla del futbol mexicano.

"Charly (Rodríguez) es mi hermano, pero así es el futbol y esto es así. Estoy seguro que Charly ahorita está pensando en el partido de al rato, le voy a tirar mensaje", declaró Lira sobre su relación con Carlos Rodríguez.

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Charly se quedó fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para el inicio de la concentración tricolor rumbo a la Copa del Mundo, situación que confirma su ausencia en la justa mundialista; sin embargo, para Lira hay un motivo que el destino le tiene preparado.

"Estoy seguro que él va a levantar la décima. Por algo pasan las cosas y estoy seguro que a él le toca eso. Está dando su mejor versión como siempre lo hace", señaló el surgido de los Pumas sobre la ausencia de Rodríguez en el combinado nacional.

El mediocampista del Cruz Azul fue parte de todo el proceso de la Selección Mexicana desde la llegada de Javier Aguirre, y antes con Jaime Lozano, pero ha quedado fuera de la lista del Vasco, para muchos, de forma sorpresiva.

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