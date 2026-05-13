Diego Abreu, hijo del 'Loco', sueña con representar a la Selección Mexicana

El regreso de Diego Abreu a la Liga MX con Tijuana lo llevó a tomar una decisión sobre su futuro: vestir la camiseta de la Selección Nacional.

Con 22 años, el hijo de Sebastián Loco Abreu, que cuenta con hasta tres nacionalidades: mexicano por su lugar de nacimiento, uruguayo por la nacionalidad de su padre e italiano por su madre, explicó las razones por las que quiere jugar para el Tricolor.

“Tengo la mira en la Liga mexicana, hacer la mayor cantidad de goles posible para, el día de mañana, representar a México.

“Sentía que tenía que tomar una decisión luego de haber estado en Selección Mexicana y uruguaya y la verdad, por mi estilo de juego, siento que podría ayudar más a México y yo poder rendir mejor en la Liga”, confesó a EL UNIVERSAL Deportes el delantero de Tijuana.

Si bien, Diego Abreu comenzó su formación futbolística en Uruguay con el Defensor Sporting, llegando a debutar en Primera División, la mayor parte de su proceso en selección la ha hecho en México, comenzando con la Sub-16.

La formación futbolística del hijo del "Loco" se dio en tierra charrúa. Foto: IMAGO7

En 2019, el Loquito quedó relegado de la lista definitiva para acudir al Mundial Sub-17. Sin embargo, un año después, fue convocado a la Sub-18 nacional que en ese entonces comandaba Marco Antonio Chima Ruiz para una gira por las Islas Canarias, en donde enfrentaron a selecciones como España, Japón y Eslovaquia.

Luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales menores, comenzó el proyecto de buscar elementos con doble nacionalidad en todas partes del mundo que tengan la posibilidad de representar a al combinado nacional, con el objetivo de poder formarse en las inferiores y llegar a la Mayor ya con todas las bases cimentadas que hay en el futbol tricolor.

Se le suma la apertura que Javier Aguirre ha tenido para poder llamar a naturalizados como Julián Quiñones, Germán Berterame, Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo. Todo este trabajo ha sido elogiado por el atacante mexicano.

“Te das cuenta de lo bien que está haciendo las cosas la Federación Mexicana y que a jugadores que no les tocó nacer acá, están decidiendo jugar para la Selección Mexicana. Eso habla bien de la Federación y del futbol nacional. Todo lo que sea para sumar, bienvenido sea”, finalizó el atacante.

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