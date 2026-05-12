Chivas enciende la CDMX; la afición arma serenata antes de enfrentar a Cruz Azul

La Ciudad de México se pintó de rojo y blanco en la antesala de la semifinal entre Chivas y Cruz Azul. Cientos de aficionados rojiblancos llegaron al hotel de concentración para demostrarle al equipo que la ilusión por llegar a la final del Clausura 2026 sigue más viva que nunca.

La remontada frente a Tigres alimentó todavía más la esperanza del Rebaño . A pesar de las ausencias por convocatoria a Selección Mexicana, la afición confía en que el equipo podrá superar a Cruz Azul y pelear por la ansiada estrella 13.

Banderas, globos, tambores y bengalas acompañaron una noche llena de pasión rojiblanca. El ambiente alrededor del hotel parecía una auténtica fiesta. Los seguidores no dejaron de cantar ni un solo minuto para motivar a los futbolistas antes del compromiso más importante del torneo.

“Te deseo lo mejor”, “Cada día te quiero más”, “Chivas no se rajen” y “Dale, dale, dale Rebaño” fueron algunos de los cánticos que más se escucharon. La afición convirtió las calles cercanas al hotel en una pequeña sucursal del estadio Akron.

Empiezan a llegar integrantes de las barras de Chivas con instrumentos y banderas para alentar a su equipo 🐐🔴 pic.twitter.com/RwIqVXRwCH — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 13, 2026

Varios futbolistas salieron a convivir con la gente. Omar Govea, Diego Campillo, Ángel Sepúlveda y Micky Tapias, entre otros, se acercaron para agradecer el apoyo de los seguidores, quienes aprovecharon para pedir fotos, autógrafos y lanzar mensajes de aliento.

Otros elementos del plantel observaron el ambiente desde las ventanas del hotel. Cada saludo provocó gritos y aplausos entre los aficionados. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando apareció una enorme bandera con la imagen de Gabriel Milito, técnico del Guadalajara.

La afición de Chivas ya se hace sentir en la CDMX. 🔥🐐



Decenas de seguidores rojiblancos llegaron al hotel de concentración para apoyar y alentar a su equipo antes del duelo de semifinales ante Cruz Azul. pic.twitter.com/kU1ScioHn7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 13, 2026

La lluvia y el frío jamás apagaron el ánimo de los seguidores rojiblancos. Durante más de dos horas, la afición cantó, brincó y celebró con la esperanza de ver a Chivas dar otro golpe en la liguilla. El apoyo nunca disminuyó pese al clima complicado.

Chivas enfrentará este miércoles a Cruz Azul en la ida de las semifinales del Clausura 2026 en el estadio Banorte. La vuelta se disputará el próximo sábado en el estadio Jalisco. Así llega el Guadalajara motivado, respaldado por su gente y convencido de que puede volver a una final del futbol mexicano y ser el monarca.