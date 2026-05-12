Presentan libro de la vida de Nacho Trelles: El gran estratega y su futbol

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Hablar de Ignacio Trelles nunca será suficiente. Una de las más grandes quien además murió a los 103 años, es un acervo de historia, conocimiento y futbol que se debe contar.

Es por ello que este miércoles será lanzado Nacho Trelles ‘El gran estratega y su futbol’, un libro que retrata en 473 páginas su historia, dentro y fuera de la cancha.

Escrito “con amor” por María Eugenia Trelles Maru, asegura en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, que “en esta narrativa vas a encontrar la vida personal de mi papá, desde niño. Tuvo una infancia increíblemente bella”.

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Tardó cinco años en ordenar, elegir y plasmar la vida del legendario don Nacho, un histórico de Zacatepec, Toluca, Cruz Azul y la Selección Mexicana, multicampeón en el balompié nacional.

“Mi mamá reunió recortes de periódico y revistas desde que lo conoció y hubo un momento en que me dijo ‘esto es para ti, tú sí le vas a dar valor’. Entonces yo abrí ese enorme tesoro, porque ahí había historias de todo lo que él decía y pensaba”, explica Maru sobre lo que la motivó a hacer un libro.

Un millón y medio de caracteres que describen lo que fue la vida del gran Trelles, un hombre que dejó como legado “su honestidad a toda prueba”.

“Con él nunca hubo dos caras y con esa rectitud se guió siempre; los jugadores lo admiraban porque siempre habló de frente”, menciona la autora.

De acuerdo con Maru, y su hijo, quien la apoyó en el lanzamiento del libro, Nacho dirigió cerca de mil futbolistas y además, formó a otros históricos como Raúl Cárdenas, Manuel Lapuente, Enrique Meza o Antonio Carbajal.

“Era necesario que todos supieran su formación. Será un libro rico en anécdotas y enseñanzas”, enfatiza María Eugenia.

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