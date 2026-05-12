Santiago Giménez sorprende a los aficionados de Chivas tras confesar cuál fue su ídolo de niño

Uno de los ídolos de la era moderna del Cruz Azul es, sin lugar a dudas, Santiago Giménez. Incluso desde su salida al futbol europeo, el actual delantero del AC Milan ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a la Máquina. Sin embargo, en una reciente entrevista, el Bebote sorprendió a propios y ajenos confesando que, uno de sus ídolos de niño, era un jugador de las Chivas.

Durante una entrevista con Apuntes de Rabona, Santiago mencionó que uno de sus primeros ídolos fue Adolfo ‘El Bofo’ Bautista, leyenda del Guadalajara.

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Cabe recordar que el goleador del Milan nació en 2001, por lo que en su infancia le tocó ver una de las mejores versiones del Bofo en Chivas y en Jaguares de Chiapas. En el Apertura 2006, Bautista se consagró campeón con las Chivas siendo, quizás, el mejor jugador del equipo.

“El Bofo era como mi ídolo cuando jugaba en Chivas, en Jaguares de Chiapas me acuerdo muy bien. Yo siempre le pedía a mi papá la playera del Bofo; me gustaba su carácter y su personalidad, era diferente. Cosas que pocas personas hacen, y él lo hacía. Y aparte era un gran jugador”, reveló Giménez.

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