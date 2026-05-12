Este miércoles comienzan las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con los partidos de ida entre Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Pumas.

El camino a conocer quién será el campeón del futbol mexicano está cerca de llegar a su fin, pero primero deberán enfrentarse en esta instancia que promete grandes emociones.

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Primero serán Cruz Azul y Chivas los que se enfrenten en el estadio Banorte, en lo que será la octava eliminatoria entre ellos en Liguilla en la historia, con un claro dominio del Guadalajara sobre la Máquina. De siete series que comparten, los rojiblancos conquistaron cinco de ellas. De hecho, el enfrentamiento de la temporada 1971-72 y la reciente eliminación con el polémico penalti fallado de Chicharito, son las únicas victorias celestes.

Después, los Tuzos del Pachuca y los Pumas se verán las caras en una nueva serie de eliminación. Seis enfrentamientos marcan la historia con tres victorias por lado. Sin embargo, el recuerdo más "bonito" lo tienen los universitarios, con aquella final del Clausura 2009, con un joven Efraín Juárez en campo, entonces como jugador.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan los días, horarios y canales para ver en vivo las semifinales.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LAS SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026?

Cruz Azul vs Chivas

Día: miércoles 13 de mayo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime (YouTube)

Pachuca vs Pumas

Día: jueves 14 de mayo

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX One

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