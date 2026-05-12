Comisión de Árbitros eliminó a Luis Enrique Santander del Pachuca vs Pumas

Luis Enrique Santander, uno de los árbitros con mayor experiencia en la Liga MX, se quedó fuera de las semifinales del Clausura 2026 a pesar de haber sido designado inicialmente para dirigir el duelo entre Pachuca y Pumas.

Minutos después de que se hiciera oficial su nombramiento como árbitro central para el encuentro de ida, la Comisión de Árbitros sorprendió con un cambio de última hora que lo dejó sin participación en la serie.

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"La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informa un ajuste en la designación arbitral correspondiente a la ida de las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX", se indicó en un breve comunicado.

La decisión generó sorpresa, ya que también se confirmó que su lugar sería ocupado por Ismael Rosario López Peñuelas, quien ha tenido un desempeño destacado a lo largo del torneo.

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De acuerdo con distintas versiones, la modificación estaría relacionada con la actuación de Santander en la serie entre América y Pumas, donde marcó un par de penales en contra del conjunto universitario, una decisión que habría influido para dejarlo fuera de la siguiente ronda.