Sergio Ramos acuerda la compra del Sevilla tras meses de negociaciones

El exfutbolista Sergio Ramos, en nombre del fondo 'Five Eleven Capital', y los principales accionistas del Sevilla llegaron este martes a un acuerdo para la compraventa del club español, a falta de la firma de los documentos y de la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tras una reunión el lunes de casi diez horas, Ramos, junto a su abogado de confianza, Julio Senn, y el CEO de Five Eleven Capital, el argentino Martin Inx, tuvo este martes un nuevo encuentro con representantes de las familias propietarias del Sevilla (Del Nido, Carrión, Alés, Castro y Guijarro) que han culminado en un “acuerdo total”, confirmaron a EFE fuentes de la negociación.

El acuerdo alcanzado, que aún debe suscribirse en una notaría y ser autorizado por el CSD, establece la compraventa de, aproximadamente, el 60 por ciento del capital social del club, que ha sido valorado en algo más de 400 millones de euros (unos 470 millones de dólares), según las fuentes.

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El primer acercamiento del exinternacional español a la propiedad del Sevilla tuvo lugar en los últimos días de 2025 y las negociaciones se intensificaron a partir de marzo, cuando las dos partes firmaron una carta de intenciones (LOI, por sus siglas en inglés), que preveía una exclusividad para el posible comprador hasta el próximo 31 de mayo.

Aunque la intención de llevar a cabo la compraventa era firme por ambas partes, la delicada situación económica del Sevilla provocó un punto de fricción no en la valoración de la compañía, entre 400 y 450 millones de euros (470-528 millones de dólares), sino en cómo iba a afectar la enorme deuda que tiene al precio desembolsado por acción.

La ‘due diligence’ (auditoría de venta) hecha por la consultora internacional KPMG confirmó las previsiones más optimistas del consejo de administración, que cifraban la deuda de la entidad en unos 85 millones (unos 100 millones de dólares), lo que finalmente ha desbloqueado la operación.

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Pasado el mediodía de este martes, Sergio Ramos, exfutbolista del Sevilla, Real Madrid, PSG y Monterrey mexicano, ha salido del hotel de Sevilla (suroeste de España) donde se desarrollaban las conversaciones sonriente y respondiendo con el pulgar en alto a la pregunta de si se había sustanciado la compraventa del Sevilla, lo que fue confirmado a EFE tanto por el entorno del de Camas como por fuentes cercanas al club.

La posibilidad de que el Sevilla, equipo que destituyó en marzo por malos resultados al técnico argentino Matías Almeyda, descienda a LaLiga Hypermotion (Segunda División española) ha sido contemplada durante la negociación y es una eventualidad que comportaría una notable rebaja en el precio de adquisición, apuntaron las fuentes de la negociación.