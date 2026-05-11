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volvieron a regalar un partido de alto voltaje en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, donde firmaron un 3-3 (6-6 global). A lo largo del encuentro marcado por una pasión desbordante, Brian Rodríguez se robó los reflectores por sus gestos obscenos.

En apenas 30 minutos de juego, el equipo universitario ganaba el partido 3-0 y parecía tener en la lona al conjunto azulcrema. Sin embargo, la historia de la ida se repitió. respondieron y anotaron dos veces para recortar distancias antes del final del primer tiempo.

Luego de la anotación de Alejandro Zendejas, que llegó vía penalti, Brian Rodríguez festejó de manera muy efusiva, pero con gestos obscenos hacia un sector de la afición auriazul.

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Una vez que cayó el gol de su compañero, el extremo uruguayo corrió por la banda y se señaló la parte baja de su cuerpo en algo que se interpreta como "aquí hay huevos".

En cuanto se viralizó ese video, rápidamente se vino a la mente de los internautas lo hecho por Efraín Juárez un par de semanas atrás, cuando realizó ese mismo gesto en la Jornada 11 del Clausura 2026 en el que enfrentaron al Cruz Azul.

Claro que la acción del futbolista americanista no cayó nada bien en la afición de Pumas que se lo hizo saber.

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