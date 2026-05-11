Pumas y América volvieron a regalar un partido de alto voltaje en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, donde firmaron un 3-3 (6-6 global). A lo largo del encuentro marcado por una pasión desbordante, Brian Rodríguez se robó los reflectores por sus gestos obscenos.

En apenas 30 minutos de juego, el equipo universitario ganaba el partido 3-0 y parecía tener en la lona al conjunto azulcrema. Sin embargo, la historia de la ida se repitió. Los de André Jardine respondieron y anotaron dos veces para recortar distancias antes del final del primer tiempo.

Luego de la anotación de Alejandro Zendejas, que llegó vía penalti, Brian Rodríguez festejó de manera muy efusiva, pero con gestos obscenos hacia un sector de la afición auriazul.

Lee también Keylor Navas reacciona al penalti fallado por Henry Martín que provocó la eliminación del América

Una vez que cayó el gol de su compañero, el extremo uruguayo corrió por la banda y se señaló la parte baja de su cuerpo en algo que se interpreta como "aquí hay huevos".

Goooool de América.



Alejandro Zendejas marca de cabeza para el 3-3 al 61’ tras un gran servicio de Brian Rodríguez.



LO IMPENSABLE ESTÁ SUCEDIENDO EN CU.



Las Águilas están a un gol de las Semifinales.



El festejo del “Rayito” ⚡️🔥 pic.twitter.com/WpZypze506 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 11, 2026

En cuanto se viralizó ese video, rápidamente se vino a la mente de los internautas lo hecho por Efraín Juárez un par de semanas atrás, cuando realizó ese mismo gesto en la Jornada 11 del Clausura 2026 en el que enfrentaron al Cruz Azul.

Claro que la acción del futbolista americanista no cayó nada bien en la afición de Pumas que se lo hizo saber.