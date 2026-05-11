El milagro auriazul llegó en el estadio Olímpico Universitario. Los Pumas se quedaron a nueve minutos de consumar un rotundo fracaso.

Si Henry Martín no hubiera fallado su disparo, desde el manchón de penalti, el equipo auriazul hubiera sido eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026.

Sin embargo, la Bomba no aprovechó la oportunidad de sellar la clasificación del América a las semifinales y se convirtió en el villano azulcrema en CU.

El histórico goleador de las Águilas estrelló su tiro en el poste derecho de la portería resguardada por Keylor Navas y su reacción de malestar fue evidente.

Lee También Efraín Juárez luego de que Pumas eliminara al América: "Somos merecidos semifinalistas"

Después de que el conjunto de Efraín Juárez obtuviera el último boleto a la antesala de la final, el histórico portero costarricense ofreció unas declaraciones y habló sobre la pena máxima que desperdició Henry Martín.

"Alguno tenían que fallar, no iban a meter todos. Gracias a Dios, lo tiró fuera y, para la alegría de nosotros y de nuestra afición, estamos en semis", declaró.

En entrevista para TV Azteca, el Halcón también reaccionó a la eliminatoria contra el América, que entregó dos Clásicos Capitalinos repletos de anotaciones.

"[Estoy] contento porque logramos pasar. Fue un partido muy loco... para el aficionado, es un partido bonito, activo, pero en la cancha se sufre bastante. Los dos equipos dimos lo mejor y, con el talento en la cancha, se ve reflejado con muchos goles", destacó.

Lee También André Jardine habla de su futuro tras la eliminación del América y lo deja en manos del “patrón”

El tricampeón de la Champions League con el Real Madrid aceptó que necesitan mejorar, de cara al partido contra el Pachuca.

"Hay que seguir trabajando, se puede mejorar, se puede corregir y vamos a intentarlo para la semifinal con ganas. Ojalá que todo nos salga bien y podamos ganar

Respecto a la posibilidad de que los Pumas sean los principales candidatos a conquistar el título del futbol mexicano, Keylor Navas fue mesurado porque prefiere enfocarse en el cruce con el Pachuca.

"Nosotros no vamos a pensar si somos favoritos o no, lo que vamos a hacer es trabajar, como lo hemos hecho siempre. Cada vez estamos más cerca del objetivo, entonces vamos a darlo todo, a luchar y a ser humildes porque sabemos que hay que ir a un campo difícil a jugar", sentenció.