Así es la tercera playera de México para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo está a tan solo un mes de arrancar, un torneo que levanta gran expectativa entre aficionados de todo el mundo y que tendrá un significado especial para México, al convertirse en sede por tercera ocasión en la historia.

En medio de ese ambiente mundialista, la Selección Mexicana ha comenzado a revelar algunas sorpresas de cara al certamen, y una de las más llamativas es la presentación oficial de su tercer uniforme.

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A través de las redes sociales de adidas, marca encargada de vestir al equipo dirigido por Javier Aguirre, se dio a conocer la nueva indumentaria con la participación de jugadores como Gilberto Mora e Israel Reyes. La camiseta retoma el color negro como base principal, aportando un diseño sobrio y elegante.

"Hoy, adidas presenta el nuevo third kit de la Selección Nacional de México. Bajo el concepto The Mexican Wa(y)ve, el jersey incorpora un patrón ‘MX’ de forma tonal y elegante a lo largo de toda la prenda. El uniforme, con cuello en ‘V’ y detalles cuidadosamente elaborados, integra el mensaje ‘Somos México’ como un llamado a la unidad", explicó la marca en un comunicado oficial. Este distintivo también aparece en los uniformes de local y visitante del combinado nacional.

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Se espera que esta nueva camiseta tenga su debut en los próximos partidos amistosos del Tricolor, donde el cuerpo técnico buscará afinar detalles antes del arranque del Mundial, cuando México inicie su participación en el Estadio Banorte frente a Sudáfrica.