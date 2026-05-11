Moisés Muñoz se queda dormido en conferencia de Efraín Juárez tras eliminar al América

Hace unas horas, Pumas y América protagonizaron una de las series más espectaculares en la historia reciente de la Liga MX. El duelo terminó con un vibrante empate global de (6-6), resultado que le otorgó el pase a los universitarios a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla.

El desenlace fue celebrado con euforia por la afición auriazul y tuvo como uno de sus principales protagonistas a Efraín Juárez, quien en conferencia de prensa analizó lo sucedido en el terreno de juego y aprovechó para compartir algunas anécdotas del equipo.

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Las palabras del estratega, quien ha logrado transformar el rendimiento de Pumas en los últimos meses, fueron seguidas por distintas figuras del futbol mexicano. Entre ellas estuvo Moisés Muñoz, exguardameta del América y excompañero de Juárez en Coapa, quien llamó la atención por una peculiar reacción durante una transmisión en vivo.

Todo ocurrió mientras participaba en un programa junto a Yosgart Gutiérrez. Al momento de reproducir las declaraciones de Juárez, Muñoz simuló quedarse dormido frente a las cámaras, provocando risas inmediatas entre sus compañeros.

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Tras unos segundos, reaccionó para continuar con la transmisión, pero el gesto no pasó desapercibido. Mientras algunos aficionados azulcremas lo tomaron con humor, otros lo criticaron al considerarlo una burla innecesaria.