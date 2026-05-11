En una eliminatoria más que drámatica, los Pumas eliminaron a su acérrimo rival y se ganaron el último boleto para las semifinales del Clausura 2026.

Luego de empatar (3-3) en el partido de ida de los cuartos de final y (3-3) en el de vuetla, el equipo auriazul sacó ventaja de la posición en la tabla para avanzar a la antesala de la final.

El segundo capítulo del Clásico Capitalino también fue espectacular, al igual que el primero, por lo que el cuarto invitado a la antesala de la final se definió hasta el último segundo.

El equipo de Efraín Juárez se fue al frente en el marcador, rápidamente; en menos ed 30 minutos, ya estaba ganando 3-0 en el estadio Olímpico Universitario.

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Rubén Duarte, Nathan Silva y Jordan Carrillo ilusionaron a la afición auriazul con una posible goleada.

Sin embargo, el guion cambió antes de que finalizara la primera mitad con los goles de Patricio Salas y Alejandro Zendejas.

Incluso, Erick Sánchez había igualado el marcador, pero su anotación fue anulada por un fuera de juego.

Para el segundo tiempo, las Águilas ya tenían, prácticamente, a su presa, gracias a un segundo tanto de el extremo mexicoestadounidense.

Todo parecía indicar que el conjunto de Coapa lograría la hazaña y completaría la remontada para eliminar a los Pumas.

En los últimos minutos del partido, el árbitro central, César Ramos, señaló una pena máxima a favor de los visitantes.

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Henry Martín tomó el balón y se dispuso a disparar desde los onces pasos. Desafortunadamente para la causa azulcrema, falló.

Los del Pedregal festejaron que la Bomba estrellara su tiro en el poste porque estaban a minutos de evitar el fracaso y de clasificar a las semifinales.

Cuando sonó el silbatazo final, CU explotó. La euforia auriazul era máxima por la eliminación del acérrimo rival.

La clasificación de los Pumas también quedó marcada por la épica naracción de Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca.

"Señoras y señores, en el Día de la Madre, los Pumas le dieron en la... al América", relató con evidente emoción.