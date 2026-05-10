Afición de Pumas celebra el Día de las Madres; familias se reúnen en el Clásico Capitalino

Para Irma, “nunca se deja de ser mamá”. Su vestimenta, auriazul hasta en los calcetines, no solo fue una demostración del cariño que siente por Pumas, sino también de su amor por compartir momentos en compañía de sus seres queridos.

En celebración del Día de las Madres, el futbol mexicano reunió a familias completas en el Estadio Olímpico Universitario, donde se disputó el Clásico Capitalino que definió las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La “herencia auriazul” pasa de generación en generación. Sea porque estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o porque su pareja les transmitió la pasión por el equipo, las mamás mexicanas sienten ilusión por el proyecto del estratega Efraín Juárez al frente de Pumas. Y sobre todo, les entusiasma la posibilidad de construir memorias con sus hijos e hijas.

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“Se te queda. Es algo con lo que creces y vives. Lo sientes parte de tu vida”, concluyó Irma, quien acompañó a su hijo José Luis al partido de vuelta correspondiente a los Cuartos de Final del torneo.

La fiesta encendió al recinto capitalino, donde el sentimiento en común fue la confianza por los futbolistas y el cuerpo técnico, sobre todo por el liderato que construyeron en la fase regular del torneo.

“Es un equipo que vino de menos a más. La verdad es que han aguantado todo. Incluso, los mismos enojos de la afición auriazul. Ellos sacaron la garra y estamos muy orgullosos de su trabajo”, compartió una aficionada auriazul que prefirió reservarse su nombre.

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La lluvia que cayó antes de que rodara el balón en la cancha de Ciudad Universitaria no fue impedimento para disfrutar del tan esperado duelo.

“Es un todo que te permite llegar al primer lugar de la tabla general y recuperar el cariño de la afición”, sentencio la fanática auriazul, acompañada de sus seres queridos. Todos decididos a cenar “caldo de gallina” en un día que no solo fue especial para las familias mexicanas, sino también para el balompié mexicano.

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