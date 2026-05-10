Rayadas logra remontar al Pachuca y enfrentará al América en la final del Clausura 2026

El Gigante de Acero volvió a vivir una de esas noches mágicas que son imposibles de olvidar, gracias a la heroica remontada de las Rayadas para eliminar al Pachuca (4-3 global) y avanzar a la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Tan sólo con 2 minutos en el reloj, Natalia Mauleon, con asistencia de Berenice Ibarra, anotó el gol que parecía sentenciar la eliminatoria a favor de las Tuzas, que tenían tres goles de ventaja en el marcador global, pero apoyadas en el apoyo de su afición que, una vez más pintó las tribunas del estadio BBVA de azul y blanco, la Pandilla reaccionó y firmó una de las remontadas más emotivas de su historia.

Un autogol de Osinachi Ohale (37’) fue el empujón que necesitaron las dirigidas por Amandine Miquel para irse al descanso con la motivación de salir a buscar el triunfo en el segundo tiempo.

El equipo de Óscar Torres sintió la presión y no encontró la forma de detener los ataques incesantes de Rayadas. Valerie Vargas (52’) aprovechó una desatención dentro del área de las Tuzas y anotó el segundo gol del cuadro local y tan solo unos minutos después, Christina Burkenroad (59’) firmó la anotación que necesitaba el Monterrey para igualar el global y avanzar a la final gracias al criterio de la posición en la tabla general. La histórica delantera anotó su noveno gol en el torneo y el número 117 con la camiseta albiazul.

El último clavo en el ataúd de las Tuzas lo puso la española Lucía García (62’) tras un centro elevado que techó a la zaga hidalguense y con una exquisita definición, anotó el cuarto y último gol de la noche.

Con suspenso, pero la lógica se impuso en Monterrey. El primer y segundo lugar de la Liga MX Femenil definirán a las campeonas del Clausura 2026. Después de dos años, Rayadas vuelve a la final, la octava en su historia, y buscarán su quinto campeonato.