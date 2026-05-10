Liga MX Femenil: América y Rayadas jugarán la final del torneo Clausura 2026

La espera terminó. Después de 17 jornadas y una emocionante Liguilla, la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está decidida: América y Rayadas se enfrentarán por el título.

Por segunda vez en su historia, estos equipos definirán a las nuevas campeonas del futbol mexicano, ambas con la ambición de aumentar su palmarés, ya que las Águilas buscan su tercera estrella y las Rayadas, su quinta.

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La lógica se impuso y finalmente, el primer lugar de la tabla de posiciones se enfrentará con el segundo lugar en la gran final.

Las azulcremas fueron líderes de la temporada regular con 42 puntos, dos más que las Rayadas.

En Liguilla, las dirigidas por Ángel Villacampa superaron a las Bravas de Juárez y aplastaron al Toluca. Por su parte, el Monterrey pasó por encima del Cruz Azul y del Pachuca.

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América jugará su tercera final consecutiva y la octava en su historia, mientras que Rayadas también jugará su octava final en la historia después de dos años de ausencia en el máximo escenario.

Por ahora, la Liga MX Femenil no ha informado cuándo se jugarán los partidos de ida y de vuelta, pero lo que sí se sabe es que el primer partido de la final será en el Gigante de Acero de Monterrey y la vuelta en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.