América Femenil elimina a Toluca y llega a su tercera final consecutiva de Liga MX Femenil

El América Femenil volvió a instalarse en una Final de Liga MX Femenil. La tercera al hilo. En una tarde de Día de las Madres con un ambiente mucho más tranquilo de lo habitual en el estadio Ciudad de los Deportes, las azulcremas vencieron 4-3 a Toluca Femenil y sellaron su pase con un contundente global de 11-4.

La eliminatoria estaba prácticamente definida desde el 7-1 conseguido en la ida en el Nemesio Diez, lo que permitió a Ángel Villacampa darle descanso de inicio a figuras como Scarlett Camberos e Isa Haas. Y pese al contexto relajado, las Águilas pegaron apenas al minuto cinco, cuando Gabriela García apareció tras un tiro de esquina desde la derecha para abrir el marcador.

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Toluca, sin embargo, mostró orgullo. Faustine Robert se convirtió en la gran figura escarlata con una actuación brillante. Primero empató al 12 con un zurdazo imposible para Itzel Velasco, quien tomó la titularidad para darle descanso a Sandra Paños. Después, al 19, tras revisión en el VAR, la francesa convirtió un penal que puso adelante a las Diablas y silenció por momentos a los poco más de seis mil aficionados presentes.

El partido mantuvo un ritmo entretenido en la primera mitad. América también tuvo un penal tras otra revisión en el VAR y fue Irene Guerrero, la capitana azulcrema, quien convirtió desde los once pasos al 33. Sin embargo, justo antes del descanso, nuevamente apareció Faustine Robert para completar su hat trick y poner el 2-3 en el agregado del primer tiempo.

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Ya en la segunda parte, el encuentro bajó considerablemente de intensidad. América entendió que la serie estaba totalmente controlada y Toluca tampoco encontró la energía para intentar una remontada imposible. Las llegadas disminuyeron y el juego se volvió mucho más pausado, hasta que al 75 apareció Aylin Aviléz con una buena definición tras una jugada colectiva para colocar el empate definitivo.

Finalmente, Alexa Soto, en tiempo de compensación puso el último clavo en el ataúd escarlata para el 4–3 definitivo.

Sin necesidad de forzar de más, América manejó la eliminatoria y confirmó su presencia en otra Final más. Después de perder la última ante Tigres, las azulcremas tendrán su revancha en este Clausura 2026.