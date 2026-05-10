La cancha del Estadio Banorte vivió una noche de esas que quedan grabadas en la memoria celeste. Cruz Azul no solo cumplió con la tarea, sino que lo hizo con autoridad y temple, cerrando una serie intensa ante Atlas con una victoria por la mínima que terminó sellando un contundente (4-2) en el marcador global que lo llevó directo a las semifinales.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui mostró madurez futbolística en cada sector del campo. Sin necesidad de excesos, fue preciso cuando tenía que serlo y sólido cuando el partido lo exigía, neutralizando los intentos de reacción de unos rojinegros que nunca lograron romper el orden cementero.

Lee también Katia Itzel García, silbante de México para el Mundial 2026 incursiona como modelo

Tras el silbatazo final, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, entusiasmo y orgullo por el momento que vive el club, acompañados de una avalancha de memes que reflejaron el ánimo de la afición.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

Los mejores MEMES del pase a semifinales de Cruz Azul en la Liga MX

Los mejores MEMES del pase a semifinales de Cruz Azul en la Liga MX

Los mejores MEMES del pase a semifinales de Cruz Azul en la Liga MX

Los mejores MEMES del pase a semifinales de Cruz Azul en la Liga MX

Los mejores MEMES del pase a semifinales de Cruz Azul en la Liga MX

Los mejores MEMES del pase a semifinales de Cruz Azul en la Liga MX

Los mejores MEMES del pase a semifinales de Cruz Azul en la Liga MX