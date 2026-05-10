La Bella Airosa despertó este 10 de mayo con aroma a flores y abrazos, pero por la tarde-noche, el regalo cambió de forma. Llegó vestido de azul y blanco, acompañado de cánticos y un estadio Hidalgo que explotó de felicidad cuando Pachuca terminó con el sueño del tricampeonato del Toluca tras imponerse 2-0 en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 para sellar un 3-0 global.

Las mamás tuzas sonrieron como pocas veces. En pleno Día de las Madres, el equipo de Esteban Solari decidió regalarles una noche redonda.

¿Por qué?... Porque enfrente estaba el Bicampeón, el poderoso Toluca de Antonio Mohamed, que llegó a Hidalgo con la idea de convertir el Hidslgo en una sucursal del infierno, pero el diablo encontró un muro.

Pachuca salió con la intensidad de quien entiende la importancia del momento. Apenas al minuto cuatro, Enner Valencia entró al área y recibió una falta que el árbitro no dudó en señalar.

El ecuatoriano tomó el balón con calma, respiró profundo y desde el manchón venció a Luis García para desatar el primer rugido de la tarde. 1-0, 2-0 global, una montaña todavía más alta para los escarlatas.

Toluca intentó responder, aunque sin claridad. La ausencia de Paulinho pesó demasiado. El delantero ni siquiera viajó a Pachuca por una sobrecarga muscular y el equipo del “Turco” perdió filo en el momento más importante del torneo.

Mientras tanto, los Tuzos encontraron espacios y casi aumentaron la ventaja al cuarto de hora, cuando Valencia volvió a quedar mano a mano, aunque Luis García salió con valentía para salvar a los escarlatas.

Entonces apareció la lluvia. El agua cayó sobre el Hidalgo y también sobre el ritmo del partido. Pachuca reculó líneas por decisión de Solari y apostó por resistir con orden. Idrissi y Enner esperaron algún contragolpe milagroso, mientras Toluca movió el balón con desesperación.

La más clara de los Diablos llegó al minuto 46. Nicolás Castro encontró un rebote dentro del área y soltó un zurdazo que estremeció el poste derecho de Carlos Moreno. Y nada más...

El complemento arrancó con Toluca decidido a encender una chispa épica, pero Pachuca apagó cualquier ilusión apenas al 48'. Robert Kennedy tomó un contragolpe, entró al área y definió con categoría ante la salida de García. El balón besó la red y el Hidalgo volvió a explotar. Ahí terminó la historia del tricampeonato.

Mohamed movió piezas y mandó a Helio Nunes, Jesús Angulo y al “Pollo” Briseño al campo, pero ya era demasiado tarde. Pachuca respondió con Alan Bautista y Salomón Rondón, quien tuvo un par para sentenciar al Diablo, pero la pelota no quiso entrar.

Cuando sonó el silbatazo final, las tribunas cantaron más fuerte que nunca. Pachuca eliminó al Bicampeón en una noche dedicada a mamá.