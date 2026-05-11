Liga MX: Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026

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Cada vez falta menos para que el futbol mexicano conozco a su nuevo monarca, luego de que el Toluca perdiera su corona.

Después de cuatro intensas series de cuartos de final, todo está listo para que se disputen las semifinales

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Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

IDA

  • Cruz Azul vs Chivas
  • Fecha: Miércoles 13 de mayo
  • Hora: 20:00
  • Estadio: Banorte

  • Pachuca vs Pumas
  • Fecha: Jueves 14 de mayo
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Hidalgo

Vuelta

  • Chivas vs Cruz Azul
  • Fecha: Sábado 16 de mayo
  • Hora: 19:07
  • Estadio: Jalisco

  • Pumas vs Pachuca
  • Fecha: Domingo 17 de mayo
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Universitario

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