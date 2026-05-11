Liga MX: Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026

Cada vez falta menos para que el futbol mexicano conozco a su nuevo monarca, luego de que el Toluca perdiera su corona.

Después de cuatro intensas series de cuartos de final, todo está listo para que se disputen las semifinales

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Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

IDA

Cruz Azul vs Chivas

Fecha: Miércoles 13 de mayo

Hora: 20:00

Estadio: Banorte

Pachuca vs Pumas

Fecha: Jueves 14 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Vuelta

Chivas vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 16 de mayo

Hora: 19:07

Estadio: Jalisco