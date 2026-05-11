Liga MX: Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026

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Cada vez falta menos para que el futbol mexicano conozco a su nuevo monarca, luego de que el Toluca perdiera su corona.
Después de cuatro intensas series de cuartos de final, todo está listo para que se disputen las semifinales
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Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX
IDA
- Cruz Azul vs Chivas
- Fecha: Miércoles 13 de mayo
- Hora: 20:00
- Estadio: Banorte
- Pachuca vs Pumas
- Fecha: Jueves 14 de mayo
- Hora: 19:00
- Estadio: Hidalgo
Vuelta
- Chivas vs Cruz Azul
- Fecha: Sábado 16 de mayo
- Hora: 19:07
- Estadio: Jalisco
- Pumas vs Pachuca
- Fecha: Domingo 17 de mayo
- Hora: 19:00
- Estadio: Olímpico Universitario
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