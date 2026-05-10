Antonio Mohamed reconoció que Pachuca fue un justo triunfador, pero el penalti condicionó el partido

El camino de Toluca rumbo al Tricampeonato de la Liga MX terminó, Pachuca se impuso 3-0 en el marcador global de los Cuartos de Final, y con ello despachó a los escarlatas que ahora se enfocarán de lleno en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Tigres.

"Los Tuzos fueron mejores en la serie, nos ganaron bien, pero el penalti condiciona todo, (...) pero bueno, creo que Pachuca fue mejor que nosotros, se acepta cuando se pierde", reconoció el Turco luego de quedarse eliminados del Clausura 2026.

Aunque también añadió que su plantel llegó al compromiso con lo justo, lo que también influyó en la definición de los Cuartos de Final, en especial con la baja de Paulinho por sobrecarga muscular, quien ni siquiera viajó con el equipo a la Bella Airosa.

"Llegamos con lo justo físicamente, asi que solo resta felicitar al rival y nosotros recuperar gente para el objetivo que tenemos que es ganar la Concacaf", afirmó el técnico argentino, de cara lo que viene para los Diablos.

Y es que será el próximo 30 de mayo cuando los escarlatas se midan a los Universiatrios por el título de Concacaf, por lo que al Turco le urge recuperar a sus lesionados, como el propio Paulinho, Franco Rossi y Everardo Lopez, quienes salieron lesionados ante los Tuzos.

"Tendremos que evaluar se nos lesionó Rossi (clavícula), se lesionó Ever (rodilla), es el miedo que teníamos. Paulinho, Helio y Canelo, venían con molestias por eso los cuidamos, y a veces ascenso tienes una Final por delante a veces tomas decisiones pensando no en el partido de hoy, sino en el que viene", dijo.