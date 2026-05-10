Esteban Solari elogió el carácter de sus jugadores tras eliminar a Toluca

Pachuca definió con contundencia la serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 para instalarse en la ronda de Semifinales y continuar su camino rumbo al título; sin embargo, el trámite no fue sencillo, pues para ello tuvieron que despachar al Bicampeón Toluca.

En ese sentido, el técnico de los Tuzos, Esteban Solari, apareció en conferencia de prensa tras el partido con la alegría a tope y destacó la labor de cada uno de sus elementos para salir avante en la serie ante los choriceros.

“Felicitar a mi equipo y mis jugadores, hicieron una serie excelente, ganarle dos partidos al Bicampeón, que es un gran equipo y no permitir que te conviertan, es mucho trabajo", explicó el DT.

"Mis jugadores hicieron una serie excelente" 👌



Esteban Solari aplaudió el papel de sus futbolistas para dejar en el camino al campeón Toluca 👹 pic.twitter.com/wLHkz6Zbk1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 11, 2026

"No es sencillo lo que lograron, la dinámica de los dos partidos, pudimos mostrarnos un rival difícil, mantener nuestra idea. Después del partido que ganamos allá, era un desafío ser los que éramos todo el año, que no se conforma con todo lo que tiene, ese es el mayor éxito, no peder la identidad", agregó el estratega al subrayar que gracias a ese temple pudieron mantener el cero en ambos partidos ante los dirigidos por Antonio Mohamed.

Ahora, los Tuzos tendrán que enfrentarse a los Pumas en una de las Semifinales de la Liguilla, pero independientemente del rival, Solari fue tajante al afirmar que lo enfrentaran con valentía y respeto.

"El equipo que nos toque lo enfrentaremos con la misma valentía y respeto", dijo. "Estoy muy ilusionado con su desempeño, el rival que venga, la sensación es que vamos a pelear igual”.

Asimismo, el timonel del cuadro hidalguense aprovecho el momento para agradecer el apoyo que ha mostrado la afición hacia su equipo y que ha sido un motor especial para afrontar esta parte del campeonato.

"Personalmente soy bastante sensible y sentí desde el primer día que llegue la entrega incondicional de la gente", señaló.