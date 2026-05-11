Los Pumas superaron su primera prueba, en su regreso a la Liguilla, pero lo hicieron con demasiado dramatismo.

Con un marcador global de (6-6), el equipo auriazul eliminó al América y clasificó a las semifinales del Clausura 2026.

El útlimo boleto para la antesala de la final fue para Efraín Juárez y sus dirigidos que avanzaron, gracias a su posición en la tabla.

A pesar de que se quedaron a un gol de desperdirse del torneo, el director técnico mexicano sentenció que su escuadra se instaló entre los cuatro mejores de manera justa,

"Somos dignos semifinalistas porque fuimos superlíderes y porque las reglas del marcador te dan para estar en la semifinal. Claro que nos encantaría sufrir menos, pero en la Liguilla es así, hay que aprender a sufrir", declaró.

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En conferencia de prensa pospartido, el timonel universitario valoró que eliminaran a un rival que "tiene mucha calidad", por lo que la afición auriazul debe sentirse satisfecha.

"Puedo decirle a toda la gente de los Pumas que mañana saquen sus camisetas y que esté bien orgullosa. Estos son los Pumas y estamos en semifinales bien merecidos", compartió.

De igual forma, aprovechó para reconocer que el América fue un "digno" oponente y que pagó bastante cara su eliminación.

"No podemos negar que enfrente teníamos un equipo de muchísima jerarquía, complicado y con uno de los mejores técnicos que ha venido a este país. [Quiero] felicitarlos porque nunca bajaron los brazos", externó.

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Sobre las posibilidades de conquistar el campeonato, Efraín Juárez prefiere sere mesurado porque todavía queda un largo trayecto que recorrer.

"Falta mucho camino para alcanzar los objetivos que nos planteamos. Vamos paso a paso, el camino es rocoso, siempre es cuesta arriba cuando quieres el objetivo. Obviamente que tenemos que mejorar, tampoco podemos taparnos los ojos, hay cosas que corregir", señaló.

El estratega mexicano es consciente de que, para alcanzar la final, sus Pumas primero tendrán que eliminar a los Tuzos, por lo que prefiere enfocarse en el juego de ida, que se disputará en el estadio Hidalgo.

"Tenemos una semifinal contra un rival importante que ha hecho bien las cosas. Hay que preparar el partido en Pachuca y, desde hoy, [estar] bastante enfocados en lo que viene", finalizó Efraín Juárez.