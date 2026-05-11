México continúa confirmando su crecimiento en el flag football a nivel internacional, respaldando con resultados el estatus que lo coloca como uno de los principales candidatos al título mundial de la IFAF.

Con una ofensiva explosiva y un desempeño sólido en ambos categorías, los representativos nacionales han dado señales claras de que su dominio no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante y la evolución sostenida en los últimos años.

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Con ese objetivo en mente, y tras una breve pero intensa concentración en el CNAR, los equipos mexicanos emprendieron su viaje a Europa para medirse ante España, en una serie de encuentros que no solo sirvieron para evaluar su nivel competitivo, sino también como parte clave de su preparación y adaptación de cara al próximo Campeonato Mundial en Alemania.

En la localidad madrileña de Las Rozas, la Selección Mexicana Femenil fue la primera en entrar en acción ante el conjunto español, que durante gran parte del encuentro dejó en claro por qué es uno de los equipos más competitivos de Europa, tras haber conseguido el bronce en el último circuito continental.

Sin embargo, luego de un inicio complicado, el equipo encabezado por Diana Flores logró asentarse, ganar confianza y, con una ofensiva eficiente y constantes llegadas a la zona de anotación, vino de atrás para firmar una victoria de 25-35, reafirmando su posición como el conjunto mejor rankeado del mundo.

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Más tarde fue el turno de la selección varonil mexicana, ubicada en el tercer lugar del ranking mundial. A pesar de comenzar el encuentro en desventaja, el equipo mostró una capacidad ofensiva contundente que terminó por abrumar a su rival, impidiéndole cualquier reacción.

El marcador final de 13-56 dejó en evidencia la superioridad del conjunto nacional, que ahora tiene como objetivo asegurar en Düsseldorf el boleto de ambas ramas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, edición en la que el flag football hará su debut como disciplina olímpica.