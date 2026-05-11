Henry Martín se va devastado tras fallar penal ante Pumas

Henry Martín tuvo en sus pies la oportunidad de clasificar al América a las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX. El delantero, que ingresó de cambio en la segunda mitad, falló un penal determinante para las aspiraciones del conjunto azulcrema.

Tras varios meses sin actividad, Martín asumió la responsabilidad desde los once pasos, pero su disparo ante Keylor Navas terminó estrellándose en el poste, sentenciando el empate global (3-3) y, con el silbatazo final, la eliminación del equipo.

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El atacante, que minutos antes había ofrecido un emotivo discurso en el vestidor para motivar a sus compañeros, fue señalado por parte de la afición como uno de los responsables de la eliminación, especialmente por no ceder el cobro a un jugador que atravesaba mejor momento.

Al término del encuentro, y en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el equipo dirigido por André Jardine, Martín no pudo ocultar su frustración. En imágenes difundidas por la transmisión, se le observa abandonar el campo cabizbajo, visiblemente afectado y sin interactuar con sus compañeros.

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En otra secuencia, se observa a Martín aún afectado por lo ocurrido en la cancha, caminando hacia el autobús sin tener interacción alguna con sus compañeros.