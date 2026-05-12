Chicharito señala a Hormiga González como su heredero e ídolo del futuro en México

Luego de verlo entrenar y jugar, Javier “Chicharito” Hernández lo tiene muy claro: Armando “Hormiga” González cuenta con todo para brillar en el futbol mexicano y convertirse en el próximo gran ídolo del país.

El exdelantero del Real Madrid y Manchester United no ocultó su entusiasmo por el gran momento que vive el joven atacante, quien tras un año extraordinario con Guadalajara está listo para disputar su primera Copa del Mundo con el Tricolor en 2026.

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En entrevista con TUDN, Hernández —quien no tuvo la mejor salida de Chivas— habló sobre las cualidades de González, destacando su notable instinto goleador, una virtud que ambos comparten y que, a su consideración, lo pone por encima de muchos delanteros en la actualidad.

"Lo supe desde el primer día. Más allá de lo que se diga, lo de la Hormiga es una ecuación que yo viví e implementé, y que alguien más se está atreviendo a seguir: no hay nada más en tu vida que el futbol. Así es la Hormiga. Tiene ese ojo de goleador, que siempre lo será, pero también cuida cada detalle. Me encantó ver eso en alguien más, porque encuentro muchas similitudes. Creo y espero que la Hormiga pueda lograr muchas cosas que la gente quizá duda. Apenas tiene 22 años, pronto cumplirá 23, jugará su primer Mundial… y uno nunca sabe hasta dónde puede llegar", añadió.

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Además, Javier, quien ha manifestado en redes sociales su intención de seguir ligado al futbol, aprovechó para enviar un mensaje tanto a la prensa como a la afición, pidiendo confianza en el atacante y dejando entrever que su futuro podría estar en Europa.

"No tiene ‘cositas’. Lleva dos torneos haciendo 12 goles, no son detalles menores. Aquí es donde ya no nos entiendo: hay jugadores que hacen tres buenos partidos y un golazo, y ya los comparamos con Messi o Ibrahimović. Pero tenemos a un mexicano de Chivas con 24 goles en dos torneos y no queremos ponerlo en Europa… qué curioso", concluyó.