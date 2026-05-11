Gerardo Espinoza tendría todo arreglado para llegar al Puebla

Gerardo Espinoza está muy cerca de concretar uno de sus principales objetivos profesionales: volver a la Liga MX y tomar las riendas del Puebla, un equipo que atraviesa un momento complicado tras firmar un nuevo torneo decepcionante en la Liga MX.

Con la mira puesta en el Apertura 2026, la directiva camotera ya trabaja en la reestructura de un proyecto que busca recuperar protagonismo. El malestar entre la afición se mantiene latente luego de que el equipo finalizara en la posición 17 con apenas 13 puntos, un rendimiento que derivó en la salida del español Albert Espigares.

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Tras hacer oficial su destitución, la dirigencia no perdió tiempo y comenzó la búsqueda de un nuevo estratega, colocando a Espinoza como uno de los principales candidatos para asumir el reto de cambiar el rumbo del club, algo que no es nuevo al ser el elegido en 2023, año en el que no pudo tomar su sitio por cuestiones de reglamento.

Espinoza, quien cuenta con experiencia en selecciones mexicanas con límite de edad y ha tenido paso por el futbol ecuatoriano, está listo para regresar al máximo circuito del balompié nacional. Anteriormente ya dirigió a clubes como Chivas y Atlas, aunque sus etapas en ambas instituciones no lograron consolidarse con resultados destacados.

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El exfutbolista, que vistió la camiseta del Puebla en 2014, enfrentará un reto importante en caso de concretarse su llegada, ya que deberá prácticamente reconstruir al equipo desde la base. Esto, debido a la reciente salida de varios jugadores clave que culminaron su préstamo y deberán regresar a sus clubes de origen, lo que obligará a replantear gran parte del plantel de cara al próximo torneo.

Se espera que en los próximos días Espinoza sea presentado oficialmente en el Estadio Cuauhtémoc, donde comenzará a planificar la pretemporada y el armado del plantel de cara al próximo torneo.