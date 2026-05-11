Liga MX: Definidos los árbitros para los juegos de ida de las semifinales del Clausura 2026

Luego de los intensos enfrentamientos de los cuartos de final, todo está listo para que se disputen las semifinales del Clausura 2026.

Los Pumas, las Chivas, el Cruz Azul y el Pachuca clasificaron a la antesala de la final, tras eliminar al América, los Tigres, el Atlas y el Toluca, respectivamente.

Ahora, estos equipos que se mantienen con vida lucharán por quedarse con la corona del futbol mexicano que se quedó sin dueño, por la eliminación de los Diablos Rojos.

Cabe resaltar que los cuatro fueron los que se ubicaron en lo más alto de la clasificación, es decir, imperó la justicia deportiva en esta Liguilla.

A diferencia de los cruces de los cuartos de final, la Fiesta Grande volverá a disputarse entre semana y en fin se semana, como de manera habitual.

Lee también Keylor Navas reacciona al penalti fallado por Henry Martín que provocó la eliminación del América

Este lunes 11 de mayo, la Liga MX reveló los días y los horarios de los partidos de ida y de vuelta de las dos eliminatorias.

Los del Pedregal se enfrentarán a los Tuzos por el pase a la disputa por el título.

Primero se verán las caras, en el estadio Hidalgo el jueves 14 de mayo, en punto de las 19:00 horas.

Después, definirán al segundo finalista el domingo 17 de mayo, sobre la cancha del Olímpico Universitario, en punto de las 19:00 horas.

En la otra llave, el Rebaño y la Máquina medirán fuerzas para conseguir el primer boleto a la final.

Lee también Guillermo Ochoa rumbo a su sexto Mundial deja emotivo mensaje: "Fue un privilegio"

El primer partido lo jugarán el miércoles 13 de mayo, en el Banorte, en punto de las 20:00 horas.

Mientras que el segundo lo disputarán el sábado 16 de mayo, en el Jalisco, en punto de las 19:07 horas.

De igual forma, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció a los silbantes designados para dirigir los juegos de ida de las semifinales.

En el duelo entre el Pachuca y los Pumas, estará Luis Enrique Santander, acompañado por Karen Janett Díaz y Jesús Lorenzo Soto como sus asistentes.

Lee también Henry Martín se va devastado tras fallar penal ante Pumas

Mientras que Jorge Abraham Camacho será el cuarto árbitro; Guillermo Pacheco Larios, el VAR; y Óscar Macías Romo, el VAR Asistente.

El compromiso entre el Cruz Azul y las Chivas estará a cargo de Maximiliano Quintero Hernández, quien estará compañado por José Ibrahim Martínez y Jair de Jesús Sosa.

Vicente Jassiel Reynoso será el cuarto árbitro; Salvador Pérez Villalobos, el VAR será; y Manuel Alfonso Martínez, el VAR asistente.

De esta manera, Luis Enrique Santander y Maximiliano Quintero fueron los elegidos para impartir justicia en los primeros capítulos de las semifinales del Clausura 2026.